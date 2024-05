Aunque parezca increíble, Bogotá se ha ido consolidando de a poco como una de las principales opciones para los extranjeros cuando piensan en visitar el país.

Lo increíble no viene porque la ciudad no tenga muchos sitios turísticos que ofrecer o porque no posea un encanto especial, sino por la aparente preferencia de los visitantes al priorizar lugares como Medellín, Cartagena o Santa Marta.

En ese sentido, Andrés Santamaría, director del Instituto Distrital de Turismo (IDT), le dijo a El Tiempo que, durante el primer trimestre, la capital ha recibido a más de 410.000 visitantes, convirtiéndose en la ciudad que más turistas internacionales recibe en toda Colombia.

De acuerdo con el más reciente informe de viajeros en la capital, presentado por el IDT, de los 12.3 millones de visitantes que llegaron a la capital, 11 % era de procedencia internacional mientras que el 89 % fueron nacionales.

Quizá uno de los datos más relevantes del estudio fue que determinó “la considerable capacidad de gasto de los visitantes extranjeros” que arriban a Bogotá, señaló Santamaría.

Los datos recogidos apuntan a que los extranjeros, por persona, pagaron alrededor de 4 millones de pesos durante su estancia en la ciudad en rubros como comidas y hospedajes. Esa información contrasta con el dinero que dejan los turistas nacionales, quienes invirtieron no más de 300.000 pesos.

Entre las nacionalidades que más arribaron a Bogotá para vacacionar se encuentran estadounidenses (18.4 %), ecuatorianos (10.8 %), peruanos (9.8 %), españoles (83 %), chilenos (63 %), panameños (5.5 %), y mexicanos (4.9 %).

