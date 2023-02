El Colegio Los Nogales, ubicado al norte de Bogotá, acaba de abrir su convocatoria de becas para estudiantes entre los 11 y los 15 años que no cuentan con recursos económicos, pero que tienen todos los méritos académicos y personales para ingresar a la institución.

Como lo anuncian en un comunicado, es el cuarto año consecutivo que este colegio privado, que obtuvo uno de los mejores 20 puntajes del Icfes en 2022 en la capital colombiana, lleva a cabo esta iniciativa. La idea es quienes obtengan la beca empiecen sus estudios en agosto (es calendario B).

(Vea también: Abren convocatoria de becas para maestrías virtuales: puede aplicar a 25 posgrados)

“Buscamos estudiantes que se caractericen por sus altos niveles de excelencia en su parte académica, y por sus fortalezas en su parte social y emocional. Esperamos que los candidatos estén dispuestos a asumir altos retos académicos y que, junto con su familia, se comprometan a completar su vida escolar en el Colegio”, señala el rector del Colegio Los Nogales, Camilo Camargo.

La convocatoria se abrirá el próximo jueves 23 de febrero y estará abierta hasta el 31 de marzo. Una vez la persona interesada llene el formulario, el colegio se comunicará con cada uno de los aspirantes para pedir información adicional. Quien desee más información puede ingresar a este enlace o escribir al correo electrónico apoyos.financieros@nogales.edu.co

Este proyecto de Los Nogales nació en 2019 bajo el nombre “Programa de Apoyos Financieros”. Desde entonces, ha beneficiado a 20 estudiantes con apoyos parciales o totales.

Hoy Los Nogales es un colegio acreditado internacionalmente por el Council of International Schools (CIS) y por la New England Assotiation of Schools and Colleges (Neasc). También tiene programas de intercambio internacional a través de la red mundial de colegios internacionales Round Square, que es parte de la Unión Nacional de Colegios Internacionales (UNCOLI).