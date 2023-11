Los portales inmobiliarios Properati, Lamudi y Trovit presentaron su más reciente informe sobre los barrios más costosos para vivir en América Latina.

(Lea también: Advierten a quienes quieren comprar casa en Colombia: pueden perder todo su dinero)

En su análisis, las marcas calcularon el precio promedio del metro cuadrado de viviendas en venta en 26 barrios de clase alta de 13 diferentes países de la región.

Barrios de Colombia, entre los más costosos de América Latina

Aunque los países con mayores registros fueron Argentina, México y Brasil, en el listado también aparecen cuatro barrios colombianos de las principales ciudades: Chicó, en Bogotá; el Poblado, en Medellín; Pance, Cali; y El Prado, en Barranquilla.

En el primer lugar del escalafón general se ubicó el barrio Puerto Madero, de Buenos Aires, con un precio promedio de US $ 5.485; seguido de Del Valle, en Monterrey, México (US $ 4.071); e Ipanema, en Río de Janeiro, Brasil (US $ 4.008).

Más adelante, en la cuarta posición estuvo Vitacura (Santiago de Chile, con un precio promedio de venta de metro cuadrado de US $ 3.733; y la quinta posición fue para Carrasco (Montevideo, Uruguay), con US $ 3.705.

Vila Nova Conceição, barrio ubicado en San Pablo, Brasil, estuvo ubicado en el sexto lugar (US $ 3.393); y más adelante apareció Tablada Park, en Córdoba, Argentina, con un precio de US $ 2.845.

Terminando el ‘top 10’ se situaron dos barrios mexicanos y uno brasilero. Savassi (Belo Horizonte) fue octavo con un precio por metro cuadrado de US $ 2.797; y en el puesto nueve y 10 aparecieron Puerta de Hierro (Guadalajara) y Bosques de las Loma (Ciudad de México), con valores de US $ 2.655 y US $ 2.627, respectivamente.

(Vea también: Preocupación en Colombia por ventas de viviendas y carros; hay 2 factores que alertan)

Barrios costosos en América Latina – puestos 11 al 25

11. San Isidro (Lima): US $ 2.452

12. Costa del Este (Ciudad de Panamá): US $ 2.397

13. Las Mercedes (Caracas): US $ 2.311

14. Las Malvinas (Rosario): US $ 2.119

15. Chicó (Bogotá): US $ 2.050

16. Zona 10 (Ciudad de Guatemala): US $ 2.022

17. Lomas de Angelópolis (Puebla): US $ 1.911

18. Villa Morra (Asunción): US $ 1.698

19. El Poblado (Medellín): US $ 1.686

20. Samborondón (Guayaquil): US $ 1.667

21. La Carolina (Quito): US $ 1.651

22. Santa Ana (San José): US $ 1.497

23. Cayma (Arequipa): US $ 2.166

24. San Sebastián (Cuenca): US $ 1.169

25. Pance (Cali): US $ 1.015

26. El Prado (Barranquilla): US $ 748

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.