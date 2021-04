green

En primer lugar, David Barguil dijo que durante el periodo de emergencia causado por el coronavirus los bancos se distribuyeron utilidades.

Además, el congresista señaló que, aunque las entidades financieras anunciaron supuestos alivios económicos, lo que hicieron fue congelar las cuotas de las deudas, aplazar los pagos y cobrar los intereses “sin bajar un solo peso. Fue vergonzoso”.

“La gente terminó pagando mucho más, porque se le acumuló la cuota y le corrían los intereses de ese periodo que estaba, supuestamente, congelado en el supuesto alivio”.

Además, Barguil señala que muchos de los congelamientos se hicieron, en muchas ocasiones, sin las autorizaciones de los usuarios, y se terminó pagando mucho más.

Bancos no prestaron plata a medianos y a pequeños empresarios, según Barguil

El legislador también apuntó a las entidades financieras por no dar garantías a los créditos de mypimes. “Esa fue la otra, a los medianos y pequeños no les prestaban plata”.

Dijo que las tasas de interés no bajaron en los préstamos y “no dieron un real alivio […] no se les dio la gana”.

Respuesta del sector banquero

Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de asuntos corporativos de Asobancaria, dijo que el sector financiero sí ayudó a los colombianos durante la pandemia y que se prorrogaron los créditos.

Le contestó a Barguil que el alivio no consiste en condonar las deudas o hacer congelamiento de créditos para que no se paguen intereses.

Sostuvo que los alivios buscan estimular un flujo de caja y una mayor liquidez y aseguró que la plata que administran los bancos no son de estas entidades, si no de los ahorradores, por lo que no se puede dejar de cobrar.