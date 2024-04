En la tarde de este miércoles 24 de abril, diferentes usuarios de Bancolombia comenzaron a reportar en redes que estaban teniendo inconvenientes para acceder a sus cuentas desde la aplicación del banco.

Aunque algunos aseguraron que sí podían ingresar, la mayoría coincidió en que no podían ingresar a los denominados bolsillos de Bancolombia, los cuales son bastante usados por los clientes de dicha entidad bancaria.

“Desde ayer tratando de sacar mi dinero y no he podido”, “lleva así todo el día”, “no se puede sacar plata de los bolsillos”, “Bancolombia no funciona”, “¿cuándo lo van a arreglar?”, “no se puede entrar a los bolsillos”, “Bancolombia está caído”, “tengo una urgencia y no puedo sacar mi plata de los bolsillos”, son algunos de los comentarios que se leen en la red social X (antes Twitter).

Acá, algunas de las quejas:

Como cosa rara @Bancolombia no funciona bien. Esta vez no se puede descargar de los bolsillos. pic.twitter.com/TNXGUrPNe6 — Leeloo Dallas Multipase (@personnesays) April 24, 2024

@Bancolombia que esta pasando con los bolsillos!

En la sucursal personas me dice que no tengo ningún bolsillo activo, que está pasando?! pic.twitter.com/QCUi4dUZPU — C✨ (@mcamihernandez) April 24, 2024

Hace media hora estoy intentando acceder a los bolsillos, no funcionan. Y @Bancolombia dice q no hay ningún problema y ya he visto 6 post de usuarios quejándose. pic.twitter.com/u8JSQ4RcZp — AlejandraG (@amgomezd5) April 24, 2024

bancolombia que pasa mi plataaaaaa @Bancolombia — Yury Siegfried (@cuentosdemicho) April 24, 2024

@Bancolombia los bolsillos caídos, me quedo empeñada siempre por culpa de ustedes!! HASTA QUE HORA? pic.twitter.com/kJOssUYrgZ — Daniela Silva (@Daniela34561366) April 24, 2024

Por favor. Tengo una urgencia y resulta que toda mi plata está en los bolsillos. Voy a sacar plata y no me deja acceder a bolsillos. Intento por la web y me dice que no tengo bolsillos activos. Necesito una solución urgente — Shin_Hazza (@Dahdo12) April 24, 2024

¿Cómo funcionan los bolsillos de Bancolombia?

En dicho servicio del banco, los usuarios pueden separar la plata que tienen en su cuenta de ahorros para ubicarla en una especie de carpetas destinadas para ciertas cosas. Allí la persona les puede poner los nombres que desee, tales como arriendo, mercado, vacaciones y más.

El dinero que se guarde en esos espacios siempre estará disponible, por lo que las personas pueden retirarlo cuando quieran.

