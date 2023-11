Brandvalorum publicó el listado de “las marcas colombianas más valiosas del 2023”, un ranking que es resultado de un estudio que tiene en cuenta la información que reportan las empresas a las superintendencias Financiera y de Sociedades y que dejó a Bancolombia como la organización con el sello más valioso del país, avaluado en más de US $ 3.000 millones.

La firma a cargo del escalafón resaltó que esta entidad financiera ha consolidado su liderazgo con 19 millones de clientes y subrayó que su estrategia digital, su cuota de mercado mayoritaria y su rentabilidad han sido factores clave en su éxito continuo.

El top 3 lo completan Banco de Bogotá y Davivienda, por lo que Brandvalorum apuntó que el sector bancario continúa siendo un pilar fundamental en el listado de las marcas más valiosas; ambas en la escala de entre US $ 500 millones y US $ 3.000 millones.

Almacenes de cadena

A los establecimientos bancarios les hace contrapeso el valor de las marcas asociadas a los almacenes de comercio minorista. Y el Éxito se metió entre las primeras cuatro primeras; cuya marca quedó avaluada también entre los US $ 500 millones y los US $ 3.000 millones.

En la escala que valora las marcas entre los US $ 100 millones y los US $ 500 millones, hay siete entidades financieras (Banco de Occidente, Banco Popular, Sura, Banco Caja Social, Porvenir, AV Villas y Protección) y tres del sector retail (Olímpica, Alkosto y Carulla). Y un escalón abajo, entre las avaluadas entre los US $ 50 millones y US $ 100 millones, están D1 y Katronix.

El estudio también destaca la resiliencia de las cadenas de comidas, en donde resaltan la valoración de Frisby y El Corral, jugadores de un sector que a juicio de la firma “ha enfrentado los efectos de la pandemia con estrategias innovadoras, apoyándose en el despacho a domicilio. Esta tendencia ha abierto oportunidades para empresas de servicios, como Rappi, que ha escalado hasta el puesto 33 del ranking”.

“En cuanto a las marcas de medios de comunicación, la tendencia del público a migrar a fuentes de información y entretenimiento digitales se ha mantenido constante. Las marcas de medios más acreditados y tradicionales, como Caracol Radio, El Tiempo, El Colombiano, Semana y La República, se destacan por su propuesta de veracidad y calidad. Su influencia en la opinión pública las convierte en atractivas para recibir el apoyo financiero de importantes grupos económicos”, destacó Brandvalorum.

Cerveza lídera en valor de productos

En el segmento de las marcas de productos, Bavaria sigue reinando y Poker fue la más valiosa del país ubicándose en el renglón de las que están por encima de los US $ 500 millones, seguida de Aguila. Más abajo, entre los US $ 100 millones y US $ 300 millones, están Pony Malta, Club Colombia, Aguila Light, Argos y Leona.

Entre las 100 marcas que se metieron en el ranking, hay marcas tradicionales y queridas por los colombianos como Alpina, Zenú, Noel, Colanta, Fruco y Haceb.

El GEA sigue a la cabeza

Y finalmente, en la sección de portafolios, Brandvalorum resaltó al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) que Integrado por marcas con presencia local internacional como Bancolombia, Argos y Sura, ocupó el primer lugar de la clasificación.

La Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo se ubicó en la segunda posición, representada por 7 de sus marcas de las cuales la marca Banco de Bogotá, que recientemente dio buena noticia a sus clientes, aporta cerca del 78% del valor registrado en este estudio. Estas dos primeras acreditan una valoración de marca superior a los US $ 3.000 millones.

Bavaria, que hace parte de la organización internacional AB InBev, mantiene el tercer lugar con 12 marcas, 8 de ellas entre las 10 primeras, incluyendo a Póker que ocupa el primer lugar del listado de productos.

Con el Grupo Empresarial Bolívar en el cuarto lugar y el Grupo Éxito en el quinto, resulta notable el surgimiento de D1 que se afirma en la sexta posición y ubica 19 de sus marcas entre las 100 primeras en la categoría de productos. Frente a esta última, la firma a cargo del estudio subrayó que fue Concebida como una cadena de descuento que inició actividades en Medellín en 2009 y actualmente cuenta con más de 2,000 tiendas distribuidas en cerca del 90 % del territorio nacional.

