El banco tiene presencia internacional y una amplia plataforma digital con la que ahorradores y clientes en general pueden consultar su información financiera, así como adelantar diferentes tipos de trámites.

(Vea también: Cuánto cobran Bancolombia, Nubank y más bancos por avances con tarjeta de crédito)

Sin embargo, recientemente se conoció que dichos canales no están habilitados para cierto número de personas que necesitan acceder a los datos de sus respectivos movimientos.

Lee También

Banco BBVA pide a clientes adquirir una de sus tarjetas para desbloqueo

El caso en particular que salió a flote en las últimas horas se relaciona con un cliente que tiene un crédito hipotecario con esa entidad y que a la hora de entrar a la web dispuesta por el banco para ver extractos, saldos y estado del préstamo, no lo pudo hacer.

Al ingresar la contraseña, un anuncio indica lo siguiente:

“Estimado cliente, su clave de acceso se encuentra bloqueada”.

Acto seguido, una instrucción indica atender los pasos de un botón denominado “olvidé mi contraseña” o acudir a una opción personalizada llamada “chat blue”.

BBVA net

Sin embargo, las 2 soluciones terminan en lo mismo: se le pide al cliente que tramite un nuevo producto del banco, “una tarjeta”, para obtener el desbloqueo respectivo y tener el acceso a la información.

BBVA net ("chat blue").

No obstante, cuando la persona dice no tener la posibilidad de hacerse cargo de esa nueva responsabilidad, el asesor asegura no tener otra respuesta y cierra su ayuda diciendo que la única salida es exponer la problemática en una sede física.