Tal fue el impacto de las sanciones impuestas, que las exportaciones de petróleo del país vecino a Estados Unidos se redujeron a solo 83 barriles en la primera semana de marzo de este año.

Así lo informó la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés), que enfatiza en que el desplome en la venta de crudo llegó a los 487 mil barriles frente a la primera semana de marzo del año pasado, cita el portal económico Valora Analitik.

Todo indica, además, que el comportamiento se mantendrá e, incluso, podría bajar más por cuenta del apagón que afecta a Venezuela desde la semana pasada.

En contexto, el poder por el manejo del petróleo es uno de los puntos más álgidos en la crisis que vive el país vecino. Por los lados del presidente interino Juan Guaidó se multiplican esfuerzos para evitar que el crudo se siga yendo para países defensores del régimen de Maduro.

En las últimas horas, el también presidente de la Asamblea Nacional pidió ayuda a la comunidad internacional para detener los envíos de petróleo que hace el dictador a Cuba.

“Hemos decretado no más envío de petróleo a Cuba, no se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela (…), además no solamente lo decretamos, sino que solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida”, dijo Guaidó en medio de una sesión legislativa de emergencia ante el apagón que sufre el país.

Cuba es uno de los principales aliados de Venezuela, país del que recibe unos 100.000 barriles de petróleo cada día, a precios preferenciales, a través de varios acuerdos de cooperación.

El principal de ellos, Petrocaribe, también suministra crudo a varios países caribeños con los mismos bajos intereses.

Cuba paga el petróleo con asesorías deportivas y culturales y con un contingente de médicos que engrosan las filas de un programa social de atención primaria conocido como Barrio Adentro.

Pero Guaidó dijo este lunes que necesita con “urgencia” el crudo que envía diariamente a Cuba para atender la emergencia que se disparó el pasado jueves, cuando una masiva falla eléctrica dejó sin servicio a casi todo el país.

Con información de EFE.