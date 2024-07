Por: El Colombiano

Ese primer plazo se cumplió y el pasado 1 de julio de este año, por eso, Investment Vehicle 1 Limited (holding del Grupo Avianca) anunció que presentará un borrador de declaración de registro confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por sus siglas en inglés.

La idea con este documento es que haya una Oferta Pública Inicial (OPI) de sus acciones ordinarias en Estados Unidos, específicamente en Wall Street.

La empresa aseguró, sin embargo, que no se trata de un movimiento decisorio en el inmediato plazo, sino que se trata de una primera intención para la emisión de dichas acciones.

“Tanto la oferta en sí como el momento de esta están sujetos a las condiciones del mercado, la finalización del proceso de la SEC y otras consideraciones. Cualquier oferta, solicitud u oferta de compra, o cualquier venta de los valores se realizará de acuerdo con los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU.”, dijo Grupo Avianca.

Diego Palencia, vicepresidente de investigación y estrategia de Solidus Capital Banca de Inversión, aseguró que Investment Vehicle 1 Limited es un nuevo holding con el que se está tratando de diagnosticar una combinación de modelos de negocios para iniciar una emisión de acciones.

“Crearon un vehículo financiero a través de un holding en el que no sabemos la combinación porque es confidencial. Aún no comprendemos cómo será la estructura, y no es información pública porque se está ajustando al capital de la compañía dijo”.

El experto explicó que la estructura de capital busca equilibrar activos, pasivos y patrimonio. Están revisando este proceso para elegir los activos y su tamaño, evaluando cuáles respaldarán la emisión.

“Estos activos podrían ser aviones, espacios en aeropuertos, flujo de caja futuro y contratos con empresas. La confidencialidad es clave porque no quieren revelar sus planes a corto plazo al mercado”, señaló.

Hasta ahora, lo único que se conoce es el nombre de la sociedad nueva al que pertenece Avianca y la estructuración privada en la bolsa de Nueva York. El primer paso era la intención y ahora viene el término de estructuración de lo que será la OPI.

“Se trata de manera confidencial porque tienen inversionistas profesionales que están interesados en esta nueva emisión, se trata de personas especializadas que conocen este tipo de procesos”, dijo el experto.

Esta OPI cuenta, como todo este tipo de proyectos, con varios análisis de prefactibilidad, factibilidad y viabilidad, los cuales ya fueron analizados por la holding.

