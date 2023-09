Con la Navidad y fin de año es común que las personas vivan el día a día sin pensar que las deudas acumuladas pueden impactar las finanzas para el inicio del próximo año.

Esta es una época familiar, pero también de muchos gastos si no se tiene un adecuado control de las finanzas y al menos un presupuesto establecido. Por eso, los expertos de la plataforma Tributi dan algunas recomendaciones de cómo llevar las finanzas en diciembre y fin de año.

Ahorrar en Navidad pareciera ser una misión imposible, sobre todo porque comprar sin pensar en el presupuesto es el pan de cada día decembrino. Sin embargo, el gran problema es que al culminar las fiestas podemos terminar espantados ante las deudas y el despilfarro.

Planee bien sus gastos en Navidad. / FOTO: ILUSTRACIÓN Q’HUBO MEDELLÍN

Por eso, en primer lugar, hay que proyectar un presupuesto decembrino o de fin de año. Se sabe que esta temporada es de muchos gastos y si aún se pregunta cómo ahorrar en diciembre, pues crear un presupuesto es lo que necesita.

Defina cuánto puede gastar de acuerdo con sus ingresos y sin endeudarse. Haga un listado de lo que tiene planeado comprar y establezca el precio que podría pagar por cada cosa. Si no le alcanza, replantee sus compras o aplace algunas hasta el próximo año ¡No se apresure!

Si está entre sus planes comprar regalos o estrenar en Navidad y fin de año, se pueden aprovechar los descuentos del Black Friday, el Cyber Monday, los ‘madrugones’ y ‘trasnochones’ comerciales que se realizan durante la época, o hacer uso de los descuentos y alianzas que ofrecen los bancos o franquicias de sus productos financieros. De esa forma, podrá ahorrar y dar los mejores obsequios.

Comprando con anticipación, las personas pueden encontrar ofertas de hasta el 50 % en muchos lugares de comercio.

Primeros pasos para ahorrar en 2024: la regla del 50/30/ 20

Pero no se trata solo de limitar o cortar gastos decembrinos, si no de forjar una verdadera mentalidad de ahorro para el próximo año. De hecho, puede empezar con la regla 50 / 30 / 20, que ya vimos anteriormente, y que no deja de ser una alternativa válida para estas épocas.

50 % – Gastos básicos 30% – Deseos 20% – Ahorro