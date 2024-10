El reconocido empresario Arturo Calle, que lleva más de 40 años en el mercado con su exitoso negocio de ropa para hombre, destapó el secreto que tiene para que su compañía tenga grandes réditos en Colombia. De hecho, esta icónica marca es de las más preferidas por los clientes y su compromiso de responsabilidad social es lo que más destacan los usuarios, según el reporte del Brand Asset Valuator (BAV).

Cuántos empleados tiene Arturo Calle en Colombia

Precisamente, Arturo Calle, a través del podcast ‘Construye su mejor versión, de la marca Armatura, habló sobre las claves que actualmente tiene su negocio en el país: “Mi mayor riqueza hoy en día es que me adoran 50 millones de colombianos. […] La compañía, más o menos entre las fábricas productoras y la comercial está alrededor de los 6.000 trabajadores”.

Qué dijo Arturo Calle sobre los impuestos que se pagan en Colombia

El empresario dijo que no todo ha sido color de rosa, pues, según él, es el colombiano que más impuestos ha pagado como persona natural; pese a que tiene serios reparos sobre esos cobros, eso no ha sido impedimento para que su negocio crezca muy rápido y esté en casi todas las ciudades del país. Calle reveló qué es lo que le ha permitido ser exitoso en los últimos años, pese a los inconvenientes.

“Si yo tengo 6.000 empleados es porque los necesito. Porque si nos los necesitara, no los podría tener, porque me quebraría. […] No soy de los que dice que, para mí, lo principal es generar empleo, dando a entender que es una gran labor social o una obra de caridad”, mencionó el comerciante en el podcast.

De ese negocio dependen miles de familias en Colombia y ha sido reconocido porque durante la pandemia del COVID-19, fue de las pocas empresas que produjo empleo y aumentó sus inversiones, lo que claramente significó un reto para Arturo Calle, que explicó por qué, para él, eso no representa un esfuerzo.

“Yo las obras de caridad no las conozco, yo conozco el deber que tiene todo ser humano hacia el prójimo y hacia el país […] En mi negocio ganamos todos, propietarios y empleados, como debe ser”, comentó.

