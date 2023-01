Así lo aclaró Arturo Calle en las últimas horas en sus redes oficiales, en donde les explicó a los colombianos que están usando su marca para estafar a personas que están buscando empleo.

“Personas fraudulentas están utilizando indebidamente nuestra imagen para estafar a los colombianos que se encuentran en busca de empleo. Solicitamos hacer caso omiso a cualquier mensaje vía correo electrónico, WhatsApp o SMS en donde se solicite el pago de algún monto económico para la vinculación en nuestra compañía”, dice la aclaración que publicó la empresa Arturo Calle.

La compañía también les pidió a los colombianos que, si es posible, compartan el mensaje para que otras personas no caigan en manos de los estafadores y no se ilusionen tampoco con oportunidades laborales que no son ciertas.

“Agradecemos la difusión de este anuncio para que personas inocentes no sean víctimas de engaños sobre los cuales la marca no se puede hacer responsable”, dice el mensaje publicado en la cuenta oficial de la compañía en LinkedIn.

Arturo Calle: empleo en la empresa para este 2023

Después de la aclaración, la compañía también motivó a los colombianos porque para este nuevo año también habrá oportunidades de empleo en la empresa.

Para esto, aclaró cuáles son sus canales oficiales en los que se publican sus vacantes y que pueden ser consultados de forma gratuita.