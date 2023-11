No hay dudas de que Bogotá es una de las ciudades con mayor costo de vida en Latinoamérica y eso hace que no muchas personas la consideren como un lugar para establecerse fácilmente, pues no les permite ahorrar dinero para usar en otros propósitos.

Con el anuncio del valor que subirían los arrendamientos para 2024 en el país, algunos ya han empezado a sacar sus números y ver si mudarse con su pareja o amigos puede resultar mejor para sus bolsillos.

Considerando el arriendo en Bogotá, en ambos casos, Properati, un portal de compra y arriendo de inmuebles, hizo un análisis de los costos que podría tener viviendo en diversos sectores de la ciudad.

Vivir en pareja en un apartamento de un cuarto

En sectores como El Refugio, Ciudad Salitre Occidental o Chicó Lago, dividir el arriendo de un inmueble de un dormitorio costaría, en promedio, entre $1.7 y $1.9 millones de pesos por persona. Estos sectores tienen apartamentos de 50 a 70 metros cuadrados y ofrecen comodidades, pero a un precio más elevado.

Alternativas más asequibles: zonas como La Floresta, La Macarena y El Sagrado Corazón permiten a las parejas pagar cerca de un millón de pesos por persona, con inmuebles de 39 a 48 metros cuadrados, en promedio. Para aquellos que buscan reducir en buena parte el presupuesto, Bosa Central, Calandaima (Kennedy) y Minuto de Dios (Engativá), ofrecen opciones desde 275.000 pesos hasta 361.000 por persona, en apartamentos de una habitación de 31 a 38 metros cuadrados.

Opciones con 2 habitaciones

En sectores como Chapinero, compartir un apartamento de dos habitaciones, entre dos personas, puede costar más de 3 millones de pesos. Sin embargo, si se suman tres personas, el precio mensual puede disminuir a 2 millones de pesos. Esta lógica se repite en otros sectores, como Ciudad Salitre, Santa Bárbara o Pardo Rubio, donde compartir entre tres reduce el costo de vivienda a 1.1 millones.

Arrendar con 3 cuartos

Para tres amigos que buscan un apartamento de tres cuartos, opciones como El Refugio pueden implicar un desembolso cercano a tres millones por persona. En sectores más asequibles como Tintal Sur, El Porvenir (Bosa) y Usme, el costo puede ser de alrededor de 250 mil pesos por persona, en un apartamento de 51 metros cuadrados.

Es importante tener en cuenta que los precios mencionados son aproximados y pueden variar según la ubicación, tamaño y condiciones específicas de cada propiedad.

