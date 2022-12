“Tenemos inconvenientes con algunos de nuestros servicios. Mientras lo solucionamos, puedes sacar plata en nuestros corresponsales bancarios, cajeros y utilizar tus tarjetas. Te avisaremos cuando avancemos en la solución. Gracias por tu paciencia”, afirmó Bancolombia en la tarde de este sábado, luego de recibir bastantes quejas por las fallas en su aplicación.

Además de esto, Nequi también presentó fallas esta semana. La plataforma estuvo caída el pasado 7 de diciembre desde las 7:00 de la mañana. “Tan pronto lo resolvamos, podrás entrar a Nequi y mover tu plata con normalidad. Quédate pendiente de nuestras redes oficiales, estaremos contando avances”, agregaron.

Los clientes del banco se hicieron sentir en Twitter y manifestaron su malestar ante los inconvenientes que tuvieron en las últimas horas para hacer transacciones de dinero, pagar productos y servicio, y conocer detalles del estado de sus productos.

Lo que más anhelan todos es que las fallas que se presentaron durante la tarde se superen lo antes posible, para que sus planes no se vean afectados más.

A continuación, algunas de las quejas que se conocieron:

— ROBINSON C (@RCCROCAS) December 10, 2022

Señores @Bancolombia como cosa rara su sistema no está funcionando, pésimo servicio pic.twitter.com/YD82RNdXx7

bancolombia y nequi porfa no pelien 🤝😭 nos tienen perjudicados PAZ POR FAVOR pic.twitter.com/u8O1NR3m4i

Ya hasta cuando NO es quincena se daña? No me jodan la vida @Bancolombia necesito usar MI PLATA. pic.twitter.com/dYtOH2RCaE

— Aristides (@tidespaz) December 10, 2022