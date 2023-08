El primero en hacerlo fue el Grupo Gilinski que en un inicio buscaba 96,5 % de participación por US$ 836 millones, y luego pasó a US$ 586,5 millones por 51 % de la compañía.

Aunque esas dos ofertas fueron desestimadas por Cia Brasileira de Distribuição (GPA), accionista mayoritario de la cadena, ahora se especula quién más puede lanzar una propuesta por el principal jugador de las grandes superficies de Colombia.

Éxito, que viene en 2022 de lograr ventas por $ 20,6 billones y ganancias de casi $ 100.000 millones, vio en su misma categoría como segundo del sector a las tiendas D1.

La cadena de Valorem, de la familia Santo Domingo, vendió $13,9 billones, y año a año viene recortando la brecha, e incluso a diciembre pasado generó utilidades por más de $288.724 millones.

La cercana competencia con el Éxito pone en el radar a D1, más aún cuando Alejandro Santo Domingo tiene el capital para planear una posible compra, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el empresario acumula una fortuna de US$ 12.100 millones.

Pero el tercer jugador de las grandes superficies también podría entrar en el negocio. Se trata de Colombiana de Comercio, el grupo detrás de Alkosto y Ktronix que en 2022 vendieron $ 11,1 billones. Lo curioso es que viene en un plan de expansión que se nota en tiendas y negocio online, que incluso le dio a los dueños de Alkosto y Ktronix ganar aún más que Éxito y D1 el año pasado, pues reportaron utilidades por $ 341.934 millones.

Para Colombiana de Comercio sería estratégico quedarse con el principal jugador del mercado, pues también es su competidor número uno en cuanto al negocio de venta de mercado y tecnología. Además se trata de un grupo con tradición, más si se tiene en cuenta que fue Santiago Mejía Olarte el que fundó el conglomerado en 1938 (ahora liderado por Manuel Mejía) no solo dueño de Alkosto y Ktronix sino que también es el zar de las motocicletas con AKT.

El pero con los posibles competidores por el Éxito está en la regulación. Al ser los siguientes de más ventas en cuanto a grandes superficies también tendrían que enfrentarse a la lupa de una evaluación por monopolio. “El negocio no solo sería revisado por la Superintendencia Financiera al tratarse de una movida accionaria, sino también por la Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia de Sociedades para revisar el estado en el que quedaría la competencia” dijo Ronald Mercure analista mercados de NasInvest.

Paralelo a esto sigue la situación bursátil de la compañía. Según datos de Bloomberg, mientras el viernes pasado su capitalización superaba los US$ 100.000 millones ayer llegó a US$ 924 millones, “la acción no ha tenido un buen debut en Nueva York, y los especuladores han usado esa cotización para el precio en Colombia, es claro que el valor de la compañía no es el correcto por ejemplo en la BVC” dijo Diego Franco, jefe de inversiones de Franco Capital Management.