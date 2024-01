El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), pieza clave para la seguridad vial en Colombia, es tema de preocupación para conductores y aseguradoras debido a la demora del Gobierno en la actualización de sus tarifas para el año 2024.

(Lea también: Paramédicos de ambulancias en Bogotá se agarraron por atender a joven herido en accidente)

Grave lío con venta del Soat en Colombia en 2024

El Soat, obligatorio para todo tipo de vehículos, desde motocicletas hasta vehículos de carga, debe ser renovado anualmente por los conductores. Sin embargo, a cuatro días del nuevo año, el Gobierno Nacional aún no ha emitido el decreto que reglamentaría las tarifas para este año, generando inconvenientes significativos.

La falta de claridad en los precios ha llevado a aseguradoras a detener la venta de este seguro, afectando directamente a los usuarios que dejaron para último minuto la compra del Soat. Ante esto, muchos conductores que actualmente buscan adquirirlo viven un verdadero viacrucis.

Aunque el Gobierno aún no ha presentado los valores actualizados, las clínicas y hospitales ajustaron sus tarifas desde el primero de enero con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT). Esta situación coloca a las aseguradoras en una posición desfavorable, ya que están pagando más dinero, sin recibir el suficiente de los compradores del Soat.

Como respuesta a esta situación, algunas empresas optaron por detener la venta del seguro hasta que el Gobierno defina el nuevo decreto. Por consiguiente, el actor más perjudicado en este proceso es la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad encargada de girar los recursos correspondientes.

A través de redes sociales, varios usuarios han denunciado la imposibilidad de realizar la compra tanto en puntos físicos como en portales web, que indican un error o simplemente no permiten el acceso.

Como resultado de esta situación, los conductores se encuentran entre la espada y la pared debido a que las entidades aseguradoras no les venden el Soat y la legislación colombiana no les permite transitar sin portar este seguro, por lo que están obligados a no sacar sus carros. De lo contrario, serán acreedores a una multa.

Recordemos que, si un conductor es sorprendido conduciendo un vehículo sin el Soat, eso le significará una multa de 30 Salarios Mínimos Diarios Vigentes (SMDV), que corresponden a $ 1.300.000. Además de ello, se realizará la inmovilización del vehículo, lo que suma gastos extra por concepto de parqueaderos (patios) y transporte en grúa.

Para evitar penalidades, es crucial que los conductores verifiquen la fecha de expedición y vencimiento del Soat, al igual que los lugares donde se compra, con el fin de evitar estafas.

Pulzo complementa

Así las cosas, las empresas aseguradoras que aún no han restringido la venta del Soat en Colombia siguen con las tarifas del año inmediantamente anterior y conductores siguen aprovechando.

Por ejemplo, para el caso de las motos de menos 100 c.c., dueños deberán alistar $ 207.700; para dueños con un c.c. entre 100 y 200 el costo será de $ 278.200; por encima de esos cilindrajes, el valor es de $ 701.300.

(Vea también: Mónica Rodríguez boleteó nombre y número que usan para estafar con el Soat: “No caigan”)

Por otro lado, para quienes son dueños de vehículos familiares las tarifas son las siguientes:

Menos de 1.500 c.c. y menos de 10 años: $ 412.000

Menos de 1.500 c.c. y 10 años 0 más: $ 546.200

Entre 1.500 y 2.500 c.c. y menos de 10 años: $ 501.700

Entre 1.500 y 2.500 c.c. y 10 años o más: $ 624.000

Más de 2.500 c.c. y menos de 10 años: $ 585.900

Más de 2.500 c.c. y 10 años o más: $ 694.900

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.