La grave situación se conoció porque el senador liberal Luis Fernando Velasco ventiló en el Congreso cómo el Grupo Éxito tomó la marca Love Culture, del Grupo Montes S.A., la copió en la China y la vendió a mitad de precio en sus almacenes en todo el país.

“¡Pena le debía dar al Éxito! Y yo voy a pedirle al Superintendente que actúe en este caso. Lo más grave es que colocarla en la góndola de promociones, venden estas prendas a menos de la mitad de lo que vende la prenda nacional en el mercado nacional, se tira la marca, la gente comienza a identificar por la gran capacidad que tiene el Éxito de regar los productos, como unas prendas de mala calidad, importadas”, dijo Velasco en su intervención.

“Valdría la pena saber quién las importó para saber quién está haciendo esta suciedad. Señores del Éxito, no sean así. Respeten a los trabajadores colombianos, respeten nuestro empleo. Ustedes vienen, hacen sus negocios, sacan la plata, pero, además de eso, ¿quieren destruir nuestras empresas? ¡No sean descarados! ¡A los confeccionistas y a los trabajadores colombianos se los respeta!”, agregó el congresista.

Este lunes, Santiago Montes, representante del grupo dueño de la marca, dijo en W Radio que “en ningún momento se habló con el Éxito de dar permiso u otorgar alguna licencia de distribución. Simplemente, un día me devolvieron una mercancía, una clienta de Santa Marta. Me devolvió el pedido y me dijo que yo era un falsificador, que mi marca estaba en el Éxito, que cómo era posible que yo me pusiera a comercializar marcas del Éxito”.

También contó en esa emisora que se puso a investigar y encontró que Éxito estaba comercializando su marca “de una manera supremamente arbitraria, sin ningún consentimiento ni ningún permiso. Era una comercialización supremamente agresiva a nivel nacional en todos los puntos de venta del Éxito”.

“Es una marca que vengo comercializando hace unos diez años, la registré en el 2011 en varias categorías para hacer una protección de marca y para construir un activo intangible que los comerciantes tenemos y por lo cual trabajamos”, añadió Montes, y explicó que el impacto económico derivado del hecho de que esas prendas estén en el Éxito a mitad de precio es que por ser esa una empresa de reconocimiento y prestigio, nadie creyó que Montes era el dueño de la marca.

“Básicamente, a cualquier persona en Colombia le da miedo comercializar una prenda que supongan que el Éxito es la propietaria de la marca. Entonces, las repercusiones de esto frente a las ventas fueron muy considerables porque se baja inmediatamente la demanda del producto. La realidad de esto es que el hecho destruyó la marca. La marca fue puesta en góndolas, un producto de muy mala calidad”, lamentó.

Por su parte, Carlos Mario Giraldo, presidente del Éxito, dijo en esa misma frecuencia que se enteraron la semana pasada, porque el Grupo Montes presentó una reclamación.

“Iniciamos un proceso de conciliación en este mismo mes de diciembre. Inmediatamente constatamos, y nuestro importador, que es un importador muy serio, había constatado que la marca estaba en varios países y nos afirmó que estaba registrada en Colombia. Lamentablemente no lo constatamos, y efectivamente no estaba registrada por el proveedor y estaba registrada por el Grupo Montes”, agregó Giraldo.

Para el presidente del Éxito, este es “un error de buena fe”. También dijo que se sentaron a conciliar con el equipo de Montes S.A. “Ofrecimos pagar los perjuicios, ofrecimos adicionalmente que nombráramos un perito para que evaluara los perjuicios de la marca. De esa marca vendimos 269 millones de pesos. En el momento en el cual nos enteramos, la retiramos de todos los almacenes y ofrecimos en la conciliación pagar hasta 100 millones de pesos”.

Sin embargo, de acuerdo con Giraldo, el Grupo Montes estimó sus perjuicios en 35.000 millones de pesos, “lo que, por supuesto, es exorbitante frente a lo que venden en Colombia, frente a la plata que había vendido el Éxito. Es 130 veces la venta. Y dijeron en la reunión que estaban gestionando una denuncia pública en el Congreso a través del senador Luis Fernando Velasco que se replicaría en redes y en medios”, agregó el directivo.

“Se cometió este error, lo estamos corrigiendo hacia el futuro y estamos enfrentando las consecuencias directamente con el empresario. Lo que me parece que no es correcto es que se nos acuse de contrabando técnico, que es un delito, absolutamente distinto. Cometimos una infracción marcaria y vamos a enfrentar las consecuencias”, acotó Giraldo.

Finalmente, Montes catalogó la oferta que le hace el Éxito de “vulgar y despreciable” para cuantificar “el grave daño” que le hicieron a su marca y a su reputación.