Ricardo Rodríguez, vicecontralor general, explicó en Blu Radio que ha encontrado irregularidades en más de 520 proyectos para los indígenas desde el año 2015, pues no cuentan con las condiciones, requisitos o reportes exigidos.

“De 859 contratos de administración de recursos, solo el 39 % (335) cuenta con un reporte, es decir que 526 no se conocen a través de los responsables que tienen que hacer un seguimiento. Nuestra preocupación es que esos propósitos del Estado para apoyar a los resguardos no se están cumpliendo”, dijo Rodríguez a la emisora.

El funcionario precisó que se está “planeando una revisión total a los recursos que han sido trasferidos a los indígenas por medio del Sistema General de Participaciones (SGP) y dineros de regalías para resguardos y obras que tienen como finalidad las comunidades indígenas”.

Estos dos sistemas son la principal fuente económica para las comunidades. Del Sgp sale la distribución sectorial para educación, salud, agua y saneamiento básico y de las asignaciones especiales; programas como el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el manejo del Río Magdalena.

Las asignaciones de los últimos cuatro años han sido las siguientes:

En 2016:185.000 millones de pesos, aproximadamente.

En 2017: 187.000 millones de pesos, aproximadamente.

En 2018: 194.000 millones de pesos, aproximadamente.

En 2019: 195.000 millones de pesos, aproximadamente.

Total: 761.000 millones de pesos, aproximadamente.

“No se evidencia contratación superior al 18 %, eso nos preocupa mucho porque vemos que no se contrata de manera correcta, entonces no hay forma de saber si esos recursos están cumpliendo su finalidad o no lo están haciendo”, advirtió el Vicecontralor en la entrevista.

También precisó que la investigación tiene como fin identificar si hubo alguna irregularidad o daño al patrimonio y “se miraría quién tenía el dinero o la responsabilidad de su ejecución”.

“Somos respetuosos de la autonomía de los resguardos y las acciones las vamos a hacer desde la institucionalidad, vamos a revisar los recursos que transfirió el Ministerio del Interior, de Salud, de Justicia y la Agencia Nacional de Tierras”, entre otros, concluyó.