En Cali, hay más de 153 mil personas que están subsidiadas en el sistema de salud, pero aún no hacen parte del Sisbén 4. Por esto, la Alcaldía de Cali dispuso una operación adicional de encuestas para que las personas puedan estar en el Sisbén.

Cabe resaltar que el año pasado, varias personas se quedaron por fuera de este programa al no realizar la encuesta necesaria.

“La Alcaldía dispuso esta operación adicional para el cierre del Sisbén en el año 2023, con respecto a la demanda que se presentó por la exclusión de algunas personas que ha anunciado el Gobierno anterior de los programas sociales del Estado, personas que no se habían encuestado en Sisbén 4 y que iban a ser excluidas”, dijo Víctor Andrés Sandoval, subdirector Desarrollo Integral del Sisbén.

En los primeros meses del año, tenían una capacidad para hacer cerca de 7 mil encuestas mensuales, pero tuvieron una demanda de más de 12 mil personas que querían ser encuestadas.

Sin embargo, a la fecha, ya tienen la capacidad para hacer cerca de 50 mil encuestas, antes del 30 de diciembre, pero las personas no están asistiendo o pidiendo su encuesta.

El Noticiero 90 Minutos estuvo en uno de los puntos más importantes del Sisbén, ubicado en el barrio San Fernando, y no había filas como suele ocurrir.

Anteriormente, el Sisbén se calificaba entre 0 y 100, ahora, es tipo A, B, C o D, siendo A y B las categorías más vulnerables.

“La metodología no tiene una fórmula que podamos hacer comparación entre una y otra. Lo que sí tenemos claro es que, en la actualidad, las personas que se quedaron en Sisbén 2 y 3 y que tuvieron acceso a los programas sociales si no tienen esta categoría A, B, C o D serían excluidos a futuro”.