“Valverde es uno de los que hace muy buen trabajo en equipo. Siempre está metido, venía bien y está mejorando. He tomado esta decisión. Ha jugado bien y lo he quitado porque tenía molestias. Estoy contento con su trabajo”, manifestó el entrenador francés en declaraciones recogidas por el diario AS.

Con respecto al juego, Zinedine Zidane se mostró molesto, pues consideró que su equipo mereció un mejor resultado. “Hemos jugado bien, hemos creado varias jugadas de gol. Es una pena no haber ganado por el esfuerzo que hicieron los jugadores. Al final es un punto”, sentenció el galo.

Aunque no fue titular y estuvo en el campo pocos minutos, James Rodríguez logró este sábado algo que nunca estuvo cerca de disfrutar en la última temporada que jugó con Real Madrid (2016-2017): disputar cinco partidos consecutivos.

Con el compromiso de hoy frente al Atlético de Madrid, el mediocampista colombiano suma dos partidos como suplente y tres como titular en el torneo ibérico. Adicionalmente, fue inicialista ante el París Saint Germain, por la primera fecha de la Champions League.