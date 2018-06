Según informó Caracol Radio, Atlético de Mineiro pagó cerca de 6 millones de dólares por el 70% de los derechos deportivos de Chará.

El artículo continúa abajo

Será la tercera vez que Yimmi Chará juegue en el fútbol internacional. Ya vistió la camiseta de Rayados de Monterrey y Dorados de Sinaloa, en México y ahora vestirá la camiseta aurinegra del club brasileño.

O Atlético está acertando a contratação do meia-atacante colombiano Yimmi Chará. O atleta chegará a Belo Horizonte no início da próxima semana para realização de exames médicos. Se aprovado, assinará com o clube por 5 temporadas.

Vamos, #Galo!

— Atlético (@atletico) June 10, 2018