La W Radio aseguró, citando a la BBC, que la transferencia del espigado jugador caucano era una realidad y que el monto de la negociación sería de 40 millones de euros.

Por su parte, el portal de ESPN asegura que José Mourinho se ha sentido frustrado por no haber podido fichar a Maguire, debido a que su equipo, el Leicester City, no lo quiere dejar ir; pero que su plan B siempre ha sido optar por Mina.

El artículo continúa abajo

El portal especializado One Football habla de que, como lo dijo la W, el precio de la transferencia de Mina al Manchester United costaría 40 millones de euros, monto que no pudo pagar el Everton, otro equipo del Reino Unido que estaba en interesado en los servicios del defensor caucano.

Si bien se podría pensar que Mina es un ‘plan B’, para el diario británico Express eso no le quita peso a al de Guachené, jugador a quien este diario tiene en buena estima por lo logrado por el colombiano en el Mundial Rusia 2018. Este es un trino de ese diario:

Yerry Mina is not Manchester United’s first choice…https://t.co/H5JLM8kK2k #MUFC

— Express Sport (@DExpress_Sport) 2 de agosto de 2018