En un debate acerca de las acusaciones de agresión del jugador Sebastián Villa contra su mujer, Muñoz criticó lo que calificó como “una mentalidad un poquito frívola” de algunos futbolistas: “La primera que ven voluptuosa, con esa se van”, afirmó.

Aunque hizo la salvedad de que no cree que las mujeres voluptuosas de algunos deportistas “no sean personas muy espirituales o a lo mejor muy cultas”, dijo que la mayoría de estas caen en la categoría de “botineras”, como se les conoce en el ambiente futbolístico a algunas mujeres que se fijan en los jugadores en parte para aprovecharse de ellos.

El opinador afirmó que casi todos los futbolistas “caen en lo mismo y exhiben sus mujeres como trofeos de guerra”.

Muñoz orientó su crítica al señalar que otra cosa sucede con matrimonios como los de “Messi, Falcao y en su momento James con Daniela Ospina”, mujeres que, en su opinión, “son de otro tipo realmente”.

“Esos matrimonios en forma general tienen mucha más duración, pero cuando estos se meten con botineras se pegan unos encartes muy berracos”, agregó.

“Yo no me atrevo a juzgar una mujer por sus formas”, alcanza a responderle su compañero César Augusto Londoño en el programa.

El periodista fue criticado porque algunas personas interpretaron sus palabras como una fea alusión a las mujeres voluptuosas e incluso una justificación de la agresión:

“¿Una mujer con tetas y nalgas operadas, que gusta vestir de cierta forma, no es buena en el matrimonio? ¿Es un encarte y por eso el futbolista termina golpeándola?”, se preguntó una usuaria de Twitter.

Otros pensaron que el periodista no llegó a justificarlo, aunque no expresó del todo bien una idea que quizá pudo desarrollar mejor.

Lore, aunque no estoy de acuerdo en la manera en la que él expresa su idea, me queda completamente claro que lo que dijo no da para generar tu último cuestionamiento… Los que son agresivos, atacan a cualquier mujer. El agresor, sea quien sea, debe pagar judicial y socialmente.

— Diana Paola Rincón (@Dianirin) April 30, 2020