Principalmente dos de ellos experimentaron en vivo el momento del temblor. El primero de ellos era de béisbol, y enfrentaba a los Dodgers de Los Ángeles contra los Padres de San Diego.

Así lo reportaron periodistas mexicanos que cubrían el juego en el Dodger Stadium en vivo (nótese la forma inusualmente intensa en que se sacude la cámara):

😰¡ASÍ TEMBLÓ EN DODGER STADIUM!#MLBxFOX ¡Fuerte movimiento en el Dodgers vs. Padres y esta fue la reacción de los aficionados en el Estadio! pic.twitter.com/wXQMD5g8fW — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 6, 2019

Asimismo se sintió en cabinas de transmisión:

Earthquake felt at #DodgerStadium, and the game played on. pic.twitter.com/b69F2Sd4lm — Todd Leitz (@TODD_LEITZ) July 6, 2019

Esto también sucedió en un juego de la liga de verano del baloncesto estadounidense entre los Knicks de Nueva York y los Pelicans de Nueva Orleans que se disputaba en Las Vegas, donde también se sintió el movimiento, pese a ser en el estado vecino de Nevada.

¡Temblor que se percibió en California y en Las Vegas, y así se vivió en un partido de la Summer League de la #NBAxESPN! pic.twitter.com/UXz5OOHCcp — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 6, 2019

Momento exacto en el que se siente el sismo en Las Vegas, en el partido New York Knicks vs. New Orleans Pelicanos por la Summer League de la NBA. Se suspendió la actividad pic.twitter.com/Ah2JVlBc3s — Nicolas Tamborindegui (@tambonic) July 6, 2019

Otro tema que se evidencia en los videos es la escasa evacuación de los escenarios que se dio con el terremoto, pese a que los partidos se detuvieron. Así se ve en algunas de las imagenes difundidas por personas del público en redes:

This is what ANOTHER EARTHQUAKE looks like at Dodger Stadium in LA. Top deck runs. Bottom deck watches. Players keep playing. Now we will #walkoff with a shake. #earthquakes #EarthquakeLA #DodgerStadium @Dodgers pic.twitter.com/aGGOfl7LOc — Aaron Wolf (@TheAaronWolf) July 6, 2019

Just experienced another Earthquake inside Dodger Stadium — the game is continuing on. Many in the upper deck here started to run out of the stadium. pic.twitter.com/q6H09cnzqE — Samantha-Jo Roth (@SamanthaJoRoth) July 6, 2019

Eso mismo se notó en otros lugares como un casino, en los que, si bien no se debería esperar pánico, la falta de reacción fue evidente:

Nuevo terremoto sacude el sur de California https://t.co/OS2d7AbBpQ pic.twitter.com/tthpFe631d — Mario J. Pentón 🇨🇺 (@mariojose_cuba) July 6, 2019

Esta es una de las imágenes más impactante de lo que ha sido el movimiento sísmico de esta noche en #California 6.9 #Sismo pic.twitter.com/V3DWYDCrva — María José Ramírez (@MajoNews1) July 6, 2019

#LoÚltimo | Se registra temblor de 7.1 grados Richter en Los Ángeles, California. Esto se da después de un primer temblor fuerte registrado el día de ayer. Las réplicas siguen. #California #Temblor #EarthquakeLA pic.twitter.com/LzvfkxBTVm — Fernando Canales F (@FerCanalesF) July 6, 2019

¿Estaban muy confiados por la solidez estructural de los estadios o eran inconscientes del peligro que corrían?