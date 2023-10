El partido de Colombia contra Brasil, el próximo 16 de noviembre desde las 7 de la noche en Barranquilla, arrancó con un fuerte cuestionamiento por parte de los fanáticos interesados en verlo en el estadio.

El comienzo de la venta de boletas para el juego de la Eliminatoria, en la quinta fecha en la búsqueda por un cupo al Mundial de 2026, abrió paso a una nueva controversia en redes sociales.

El interés por un partido que puede ser determinante en el camino para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá encendió los ataques de los seguidores.

La mencionada empresa, también encargada de la venta de boletas para el concierto de Karol G, quedó en el centro de la controversia entre los usuarios que apuntaron fuerte contra ellos.

Entre las pullas entre los usuarios de X (antes conocida como Twitter), surgieron preguntas porque no hubo disponibilidad de entradas, supuestamente, desde muy temprano el día que comenzó la venta, el jueves 19 de octubre.

“¿Cómo es posible que a las 8:10 de la mañana no hayan boletas disponibles? En serio, ¿por qué juegan con la ilusión de la gente? Esto lo que hace es alejar al hincha y luego que por qué no se llenan los estadios”, escribió una persona.

Esa situación provocó los señalamientos en medio de las quejas sobre los tiquetes para entrar al estadio Metropolitano de Barranquilla el próximo jueves 16 de noviembre.

Cabe recordar que Millonarios dejó de vender a través de Tuboleta, que antes también ha sido blanco de los cuestionamientos por parte de algunos fanáticos del fútbol colombiano.

Estas fueron algunas de las publicaciones con las que quedaron en evidencia las inconformidades de varios fanáticos por la venta de boletería para el partido de Colombia vs. Brasil.

Como es posible que a las 8 y 10 am no hayan boletas disponibles? Enserio por qué juegan con la ilusión de la gente? Esto lo que hace es alejar al hincha y luego que por qué no se llenan los estadios!! Colombia vs Brasil pic.twitter.com/Lq2I9aJJLa

