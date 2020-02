Iván René Valenciano se expresó así en el programa ‘El vbar’ luego de que el periodista Diego Rueda le preguntara al aire que si Flamengo de Brasil plasmó su himno en su nueva camiseta, qué le pondría él a la de Junior.

“Es muy difícil, lo que pasa es que Flamengo tiene una historia demasiado larga y es importante plasmarla en una camiseta. Junior no tiene una historia tan larga”, señaló inicialmente.

Y justificó así su apreciación: “Flamengo es campeón de Libertadores, Junior como mucho ha llegado a una semifinal y tiene 9 títulos de liga, pero ninguno internacional. Entonces, sería meterle simplemente a Valenciano, al ’Pibe’, Pacheco, Delménico y a algunos jugadores más”.

Sin embargo, todo no paró ahí, pues le restó mérito a los logros junioristas con bastante severidad:

“Un club debe tener una historia detrás que se pueda aprovechar y que la gente se pueda enriquecer con eso, pero yo a Junior no le metería absolutamente nada porque Junior no tiene historia”.

En audio, las palabras de Valenciano:

