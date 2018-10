Iván René ValenciaNO contó su historia de vida en el programa ‘Fox Radio Colombia’ y dijo que su cambio empezó cuando tocó fondo.

“Cuando un equipo me llamaba, me preguntaba cuánto pesaba y cómo estaba con el chupe… Al final, no te llama nadie, no te extienden la mano y los amigos se desaparecen, pero mientras tengas ahorros, sigues en la misma joda, hasta que te quedas sin un peso”, narró inicialmente.

Luego contó la situación que vivió con su madre, la que lo hizo reflexionar: “Pasé de ganar 100 millones de pesos al mes a que un día mi mamá, que en paz descanse, me pidiera 500 pesos para comprar un cuartico de leche y una bolsita de pan porque tenía hambre. Y tuve que decirle: no tengo ni un peso”.

Y agregó con referencia al mismo episodio: “Estaba acostado en el cuarto donde vivía mi mamá, yo había bebido porque los amigos le dan trago a uno, uno no necesita plata para beber. Pero fue algo que me dio durísimo y ahí empecé a cambiar”.

Además, relató cómo era su día a día cuando dejó de jugar: “Yo bebía todos los días. Por ejemplo, me contrataban para un evento y llegaba borracho, entonces los compañeros decían que no me llamaran porque daba mala imagen. Pero a veces me llevaban, me pagaban 3 millones de pesos y con eso tomaba todos los días en una esquina, solo. Y cuando se me acaba la plata volvía a buscar qué hacer, hasta que se presentó la situación con mi mamá”.

Finalmente, expresó que esto lo cuenta para que a otros jugadores no les pase lo mismo, ni para que otra persona de cualquier profesión caiga en desgracia.

En video, la historia de vida contada por Valenciano: