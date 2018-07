Al llegar al domicilio, el exjugador de los Sacramento Kings y de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) comenzó a disparar contra los agentes, que optaron por responder de la misma forma.

Cuando cesó el fuego, un equipo de las fuerzas de operaciones especiales (SWAT) entró en la vivienda y confirmó la presencia de un cadáver.

“Los SWAT entraron en la residencia y localizaron a un hombre que no daba muestras de vida, por lo que lo declararon muerto en la escena del crimen”, informó a través de las redes sociales la Policía de Los Ángeles, que no dio detalles sobre la identidad de la víctima.

Las autoridades continúan con la investigación pertinente y “recopilando todas las pruebas existentes”, según señalaron las mismas que, además, informaron que ningún agente resultó herido durante el incidente.

Otra hipótesis que se ha manejado, es que fue el propio jugador quien se disparó, según Mundo Deportivo.

A pesar de que aún no existe confirmación oficial de la muerte de Honeycutt, diversos jugadores de primer nivel han reaccionado ya a su supuesta muerte.

“Dolido por la noticia, contento porque nadie más resultara herido, pero, en última instancia, triste por tener que decirle ‘descansa en paz’ a mi hermano del baloncesto Tyler Honeycutt“, escribió el jugador de los New Orleans Pelicans, Solomon Hill.

hurt by the news, glad no one else was injured, but ultimately sad to say, rest in peace to my basketball brother tyler honeycutt… pic.twitter.com/5jmXT472gB

— Solomon Hill (@solohill) July 7, 2018