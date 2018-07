El superfichaje del hasta hoy astro de los Cleveland Cavaliers, significa que el cuatro veces declarado Mejor Jugador de la NBA, quien ha disputado las últimas ocho Finales, ingresará en una de las franquicias más prestigiosas de la liga, donde previamente destacaron leyendas como Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant y Magic Johnson.

LeBron es considerado por muchos el único jugador capaz de acercarse al nivel de la estrella retirada de los Chicago Bulls, Michael Jordan, y discutirle el título honorifico de mejor jugador en la historia de la NBA, pero solo tiene marca de 3-6 en las Finales.

Después de que los Cleveland Cavaliers fueran barridos por Golden State en las últimas Finales de este año, estaba claro que un LeBron frustrado quería un club que pudiera ser más competitivo contra la dinastía de los Warriors, rival de Cleveland en cada una de las últimas cuatro finales.

LeBron, que tiene una casa y productora en Los Ángeles, se une a un equipo con mucho dinero para gastar bajo el tope salarial de la NBA, y con deseos de reconstruir un proyecto de campeonato después de años de penurias.

‘El Rey LeBron´, dos veces campeón olímpico, ya dejó Cleveland en 2010 para unirse al Miami Heat, con quienes llegó a las Finales de la NBA cuatro veces, con foja de 2-2, antes de regresar a los Cavaliers, prometiendo llevar el título a Cleveland, su región de origen, puesto que creció en las cercanías de Akron.

Esa misión se logró cuando los Cavaliers ganaron la corona de 2016 con LeBron en el papel protagonista, poniendo fin a una sequía de títulos deportivos de 52 años en la ciudad de Cleveland.

Empero, los Warriors obtuvieron a Kevin Durant después de aquella derrota y Golden State se ha ido 8-1 contra los Cavs en las dos finales de la NBA desde entonces.

“Gracias Northeast Ohio por unas increíbles 4 temporadas. Esto siempre será mi hogar”, publicó LeBron en Instagram con una foto del desfile del campeonato de los Cavaliers.

“Haber sido parte de un equipo de campeón hace dos años con el equipo que teníamos y la manera en que lo conseguimos es algo que siempre recordaré”, dijo LeBron después de la última derrota de los Cavs en la final.

Las noticias de la llegada de LeBron a los Lakers provocaron una eufórica respuesta de celebridades y figuras públicas.

“El mejor jugador del mundo llega a la ciudad más grande del mundo. ¡Bienvenido a @Lakers, @KingJames!”, escribio El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

