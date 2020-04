El Tour de Francia fue confirmado para llevarse a cabo del 29 de agosto al 20 de septiembre teniendo en cuenta que, según el comunicado, su realización “es esencial en la economía del ciclismo”.

Posteriormente se celebrará en Suiza el Mundial de Ruta, del 20 al 27 de septiembre, certamen que no sufrió modificaciones.

Acto seguido se disputarán, en su orden, el Giro de Italia y la Vuelta a España, carreras sin fechas definidas aún.

Mientras que todas las clásicas de un día más prestigiosas del año, denominadas como ‘los 5 monumentos del ciclismo’, se efectuarán en programación por establecer, estas son: Milán-San Remo (Italia), Tour de Flandes (Bélgica), París-Roubaix (Francia), Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica) y Giro de Lombardía (Italia).

Este nuevo calendario obedece a las suspensiones causadas por la emergencia sanitaria del coronavirus.

