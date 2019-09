“Desafortunadamente, leo que Georg ha sido acusado de doparse en 2017, incluyendo el Giro que yo gané. Estoy asombrado por leer esto. Me siento orgulloso de esa victoria y siempre lo estaré. Pero ahora sé que pude haber tenido un compañero que no ha corrido limpio”, aseguró el exciclista del Sunweb Team en su cuenta oficial de Twitter.

“Es un trago difícil de digerir. No sé si es verdad, por supuesto espero que no. Pero para ser honesto, no me sorprendería. No era el alegre Georg que yo conocía”, agregó Tom Dumoulin en el documento.

“Espero que vuelva a tener su vida en la ruta y que sea capaz de encontrar la alegría en sí mismo. Lo conozco desde esos primeros años que fuimos compañeros y espero que él también sepa de mí”, concluyó el holandés.

Por último, Dumoulin manifestó que en los próximos días dará más información sobre cómo va su recuperación, después de sufrir una grave lesión en el Giro de Italia de este año, que lo alejó de las carreteras en gran parte de la temporada.

Acá, la carta del holandés:

I was shocked this morning when I read the news that my former teammate Georg Preidler has been accused of doping starting in the Giro of 2017. My thoughts: pic.twitter.com/NCufwuxDR5

