El día de hoy se podrá disfrutar el famoso clásico regio mexicano entre Tigres vs. Monterrey en la Leagues Cup 2023, torneo que enfrenta a los mejor de la Liga Mx en contra de la MLS, estos dos equipos mexicanos buscarían su ingreso a los cuartos de final del torneo.

(Vea también: América vs. Nashville SC: horario y dónde ver en vivo la Leagues Cup 2023)

El partido se disputará el día de hoy 8 de agosto, partido que promete ser de los más emocionantes del torneo, se debe recordar que el cambio de reglas del torneo; de quedar en empate el partido no existe tiempos extra, se resolverá en una tanda de penales.

Ahora mismo se han jugado 129 encuentros entre ‘La Pandilla’ y ‘los Felinos’, con 160 goles para Monterrey y 171 para Tigres. El partido dará el paso a que alguno de estos dos equipos mexicanos sea eliminado y el otro este más cerca de levantar la copa.

El clásico regio será jugado el 8 de agosto, siendo de los últimos partidos de los octavos de final, se podrá disfrutar a las 21:00 horas tiempo central de México y será transmitido en vivo por la plataforma de streaming, Apple Tv, al ser la plataforma que tiene los derechos del torneo.

🔜 One more day until we know all the quarterfinalists 😎 pic.twitter.com/bi4bOPgw9Z

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2023