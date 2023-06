Desde la etapa de planificación, la 1ra Copa ‘Ecoflora – El Morichal de team penning’ fue un proyecto en el que se invirtieron esfuerzos y dedicación.

Este trabajo en equipo fue fundamental para garantizar el éxito del evento y ofrecer una experiencia única a los asistentes. El Criadero Equino El Morichal, sede de la competencia, se distinguió por su enfoque en el bienestar animal y la preservación del entorno natural.

Este compromiso con la calidad y el cuidado del entorno proporcionó un ambiente propicio para el desarrollo del evento.

Este evento se convirtió en una oportunidad para impulsar el turismo y la economía de Casanare.

La presencia de turistas y visitantes durante el evento contribuyó a dinamizar la economía local y promover los atractivos de la región. Uno de los aspectos más destacados del evento fue el enfoque en el bienestar y cuidado de los animales.

Mario Cesar resaltó la importancia de proteger a los animales involucrados en la competencia de team penning: “El origen del Team Penning es americano y se respeta mucho al animal, no hay maltrato, es un juego entre hombre, caballo y ganado, pero no hay choque, no hay contacto, y acá se protege al bovino y al equino; incluso el maltrato es penalizado en el evento”.