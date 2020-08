El encuentro debía ser disputado en Nyon, Suiza, por el club Linfield de Irlanda del Norte y el Drita de Kosovo, pero 2 casos de coronavirus detectados en el conjunto balcánico llevaron a la postergación.

En consecuencia, la escuadra kosovar fue puesta en cuarentena por las autoridades suizas, pues según explico la Uefa, hubo contacto de al menos uno de los infectados con varios integrantes de su propio equipo.

El asunto quedó en estudio, agregó la Uefa, pues de este choque debe salir el equipo que avanzará a la primera de las 3 rondas clasificatorias siguientes y que anteceden a la fase de grupos de la competición.

Linfield venía de vencer 2-0 al Tre Fiori, de San Marino, mientras que el Ditra había superado 2-1 al Inter d’Escaldes, de Andorra. Ambas contiendas también se efectuaron en territorio suizo bajo la modalidad de partido único.

Los jugadores del Linfield ya estaban listos para jugar:

The Linfield squad at the Nyon stadium ahead of tonight’s postponed game. #UCL pic.twitter.com/36DqwSvc8Y

— Linfield FC (@OfficialBlues) August 11, 2020