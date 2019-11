View this post on Instagram

🎙Así canta el himno del Tiburón, la barranquillera Shakira, quien durante una entrevista para televisión además de hablar sobre el documental: 'Shakira in concert: El Dorado World Tour', el momento en el que perdió su voz y su familia, también reveló que los pequeños Sasha y Milan corean la canción del equipo rojiblanco. 🎥 @elgordoylaflaca @shakira #Shakira #JuniorDeBarranquilla #ElDoradoTour #JuniorTuPapá