Con el esperado regreso del delantero Tomás Ángel, del Atlético Nacional, y la convocatoria del defensa Christian Mosquera, del Valencia de España, el técnico de la Selección Colombia Sub-20, Héctor Cárdenas, confirmó este viernes un nuevo listado con miras a la gira de preparación de la tricolor en suelo europeo: ante Gales y Suecia, y el combinado Sub-21 del Murcia de España.

Ángel, quien fue el principal ‘descabezado’ del elenco patrio en el Sudamericano Sub-20, en una decisión que causó polémica, estará de regreso con el combinado juvenil, justo en su mejor momento con el ‘Rey de Copas’: del que fue clave para la conquista del título de la Superliga, tras marcar doblete frente al Deportivo Pereira. Y con minutos en el cuadro principal, dirigido por Paulo Autuori.

Tal parece que la controversia que generaron las declaraciones del adiestrador, quien dijo en su momento que Ángel era un problema de convivencia, quedaron atrás. También la falta de minutos que lo sacó del representativo colombiano, preciso en el momento en el que se jugaba su paso a la máxima cita de la categoría. El hijo del histórico Juan Pablo Ángel está listo para dar su mejor aporte.

“Siempre estuve con ellos, dándole el apoyo que necesitaban, porque sufrí con ellos y estuve en una gran etapa de ese ciclo. Y decir que yo no encajaba, decir que yo era tóxico en el grupo, no es algo que me parezca correcto, porque no es así”, indicó el atacante en diálogo a ESPN Colombia, el pasado 18 de febrero, con lo que se plantó fuerte ante lo dicho por el orientador.