Desde Europa llegan buenas noticias para el fútbol colombiano. Los focos del mundo del balompié no dejan de apuntar a Linda Caicedo, la delantera de apenas 18 años que no se le ha hecho difícil brillar con su club, el Real Madrid.

Aparte de eso, ha tenido actuaciones brillantes con la Selección Colombia, con la cual logró la mejor participación de la historia al clasificar a los cuartos de final del Mundial Femenino, además le llegaría a Linda Caicedo si gana el Puskás, The Best y Balón de Oro.

(Lea también: Votos por Linda Caicedo: paso a paso para ayudarla a ganar premio The Best desde Colombia)

Siguen llegando buenas noticias para el fútbol femenino colombiano. Recientemente se conoció que Linda recibió la nominación de un importante premio.

La vallecaucana fue elegida como una de las diez mejores jugadoras para el Premio Golden Girl, galardón que premia a la mejor jugadora menor de 21 años.

We present the finalists to the European Golden Girl Absolute best! #EuropeanGoldenGirl2023 #Goldengirl #Goldengirl2023 pic.twitter.com/0hrffgpkka

— Golden Boy (@GoldenBoyAwards) October 12, 2023