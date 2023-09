La Selección Colombia logró un triunfo importante 1-0 ante su similar de Venezuela en el primer juego de la Eliminatoria Sudamericana. Sin embargo, muchas personas se quedaron esperando el protagonismo de un jugador como James Rodríguez, quien ha sido estandarte del equipo nacional.

No obstante, el futbolista no se encuentra en su mejor momento competitivo, pues no es titular fijo de su club, el Sao Paulo de Brasil, y se le ve falto de forma física. Al respecto, el periodista Carlos Antonio Vélez se refirió al nivel del mediocampista y fue certero con su opinión.

Para Vélez, es claro que James no puede ser titular de Colombia porque no cuenta con el nivel indicado, por eso el futbolista tiene que aportar desde un nuevo rol, mientras se pone a punto físicamente. Eso sí, si no acepta el papel de alternativa habrá problemas y terminará dejando de ser convocado, mencionó el comunicador.

“No sé si James aguante ser suplente y entrar en los remates de partido porque él no está acostumbrado a eso. Y lo malo es que no se le puede poner de entrada. Él va a terminar, solito, saliendo de la Selección… Respetándole su pasado, lo que fue bueno y lo que no fue bueno”, dijo Vélez en ‘Palabras Mayores’, de Antena 2.

Pero la situación no quedó ahí. Para Carlos Antonio Vélez el lío con el exjugador del Real Madrid también pasa por su forma física, ya que no lo ve bien.

“La verdad, muy poquito, muy pobre… Entró sobre el remate del partido. Lo vi caderón otra vez […]. Solamente hizo un pase formidable al vacío por derecha. No pudo tirar a puerta. Se veía con grandes dificultades y perdió los duelos”, sentenció.

Después de conseguir los primeros tres puntos contra Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el objetivo ahora es visitar a la Selección de Chile en Santiago. Este es uno de los rivales directos en la lucha por entrar a la Copa del Mundo, por eso es clave buscar un buen resultado en territorio austral.

Lo que ya es confirmado es que el partido se disputará desde las 7:30 p. m. (hora colombiana) el próximo martes 12 de septiembre. El escenario del encuentro será el estadio Monumental del club Colo-Colo.

Hay que recordar que en este estadio Colombia ya ha podido conseguir un triunfo en las Eliminatorias a Brasil 2014, partido en el que ganó 3-1.