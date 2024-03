Por: Q'HUBO MEDELLÍN

Linda Caicedo no hace parte de la convocatoria del Real Madrid Femenino para el duelo frente al Villarreal correspondiente a la fecha 22 de la Liga F, a causa de una nueva molestia muscular. Dicho juego se disputará este sábado, 30 de marzo, desde las 2:00 de la tarde (hora colombiana) en el Estadio José Manuel Llaneza.

Y es que las lesiones siguen afectando a la delantera colombiana, quien a pesar de ser figura en España, ha tenido constantes problemas físicos que no la han dejado brillar lo suficiente.

El conjunto ‘Merengue’ confirmó el viernes, 29 de marzo, la nueva lesión de la atacante, que ahora es duda en la convocatoria de la Selección Colombia, que se prepara para los Olímpicos.

Es de recordar que este jueves se había conocido el listado oficial de las jugadoras que estarán en los partidos amistosos ante México y Guatemala el próximo mes y la caleña estaba incluida.

Cabe mencionar que la situación de Linda se supo luego de que el Real publicara a sus convocadas para su próximo partido. En la lista no aparecía el nombre de la estrella de la ‘Tricolor’, por lo que las alarmas se prendieron.

Conforme al reporte del club español, tras el pasado compromiso que terminó en goleada ante Barcelona, la jugadora sufrió una lesión, presentó “una sobrecarga en los isquiotibiales de su pierna izquierda”.

Así las cosas, Caicedo se suma a las bajas de Oihane Hernández, Caroline Weir y Carla Camacho, piezas claves del equipo y que también estarán ausentes este sábado.

Es de resaltar que aunque el problema físico, inicialmente, parece mínimo, habrá que estar al tanto de la evolución de Linda Caicedo.

Real Madrid aún no ha dado a conocer el parte médico oficial. No obstante, su recuperación podría tardar entre cinco días y una semana, por lo que al parecer no afectaría su participación en los juegos de la Tricolor.

