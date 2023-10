Independiente Santa Fe se aferra a un milagro para clasificar a los cuadrangulares de la Liga, pues en su última derrota contra Millonarios quedó comprometido en la tabla de posiciones y depende de otros resultados. Así las cosas, el conjunto ‘Cardenal’ ya se encuentra en Neiva para enfrentar a Atlético Huila en juego correspondiente a la fecha 19.

Para este compromiso el uruguayo Pablo Peirano citó 18 jugadores donde la principal ausencia es Dairon Mosquera tras sufrir una lesión muscular leve de isquiotibial derecho; es su lugar ingresó David Ramírez Pisciotti. Por decisión técnica salió Kevin Londoño de la convocatoria y entró Jairo Ditta. Y se mantienen los jugadores presentes del último encuentro.

¡Rumbo a Neiva ✈! Estos son los convocados por el DT Pablo Peirano 🦁 para la Fecha 19.#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/JaSZTlr6vq — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 26, 2023

Ahora bien, el cuadro bogotano no tiene margen de error por lo que enfrentará a un Huila con la moral baja dado que descendió a la segunda división y no conoce la victoria hace 8 jornadas. No obstante, Santa Fe viene de perder tres partidos de forma consecutiva (Águilas, Tolima y Millonarios) y no triunfa fuera de Bogotá desde el 23 de noviembre de 2022, cuando superó 2-3 a Junior en Barranquilla por la cuarta fecha de los cuadrangulares.

¿Qué necesita Santa Fe para clasificar?

Parcialmente es decimotercero con 23 puntos y una diferencia de -7 goles. De imponerse al ‘Opita’ sumaría 26 y como máximo llegaría a la fecha 20 en la novena posición; deberá ganarle a Once Caldas y esperar un que Junior y Cali no sumen de a tres.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.

