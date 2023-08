La lesión de Hugo Rodallega en el cuadro ‘Cardenal’ ha cambiado de planes en el ‘León’. Santa Fe estaría buscando un delantero más, a quien incorporarían en septiembre, cuando se abra el mercado de fichajes para jugadores libres.

Se habla que Rodallega estará por fuera de las canchas un mes y se perdería entre 6 y 8 partidos con Santa Fe, por lo que desde ya se comienzan a revisar hojas de vida y sumar un delantero más.

Sobre esto habló Hubert Bodhert con el programa ‘primer toque’, de Win Sports, y allí confirmó que están analizando nombres ante la lesión de Hugo, pero que le preocupa que esos jugadores están sin ritmo y necesitarían un tiempo de acondicionamiento.

“Estamos evaluando que jugador puede llegar y que no esté tan lejos de lo que necesitamos, tendremos que hablar con el presidente [Eduardo Méndez] ese tema, pero no hemos tenido contacto con nadie por el momento”, inició

Y añadió “que hay una necesidad, qué es lo que me preocupa, que en el mercado no vemos jugadores que estén en las mejores condiciones. Va a traer un tiempo de adaptación. No tienen presente, pero lo estamos analizando. Se necesita otro delantero. Y hoy se ve más que nunca por lo de [Hugo] Rodallega”.

Del mismo modo, descartó la posibilidad del argentino que sonó en redes sociales, Mauro Zárate, que está buscando equipo. “No hemos hablado con nadie, pero sí estamos evaluando quién puede llegar y no esté lejos de lo que necesitemos. Con el cuerpo técnico evaluamos y nos tendremos que sentar con el presidente, pero no hemos llamado a nadie”.