Semana de Copa BetPlay en el fútbol colombiano y uno de los duelos será el de Deportivo Cali ante Independiente Santa Fe.

El cuadro ‘Cardenal‘ entregó declaraciones este martes en la sede de Tenjo, donde estuvo el portero Antony Silva y el entrenador Hubert Bodhert, quien confirmó cambios de cara al juego ante el ‘Azucarero’, teniendo en cuenta las lesiones y los jugadores que no les fue bien ante Jaguares.

Copa BetPlay: Santa fe, con cambios ante Deportivo Cali

Departamento médico: “Tenemos a Jersson (González) en la Selección Sub-23. Mateo (Garavito) ya está recuperado. (José) Aja tuvo una molestia ayer, ahora recibo el parte médico. Del resto tenemos todo a disposición y listos”.

Mejoras en el equipo: “Ayer hicimos análisis del partido donde pecamos por malos posicionamientos y eso no permitió romper el bloque de Jaguares, pero hubo momentos buenos y baches donde el equipo perdió la forma. Eso hace parte del proceso. Necesito encontrar un equipo que garantice la sumatoria de puntos”.

Variante en el sistema: “Se ganó, pero considero que hay que jugar con otros jugadores. Vamos a mirar si hay variante en el sistema. Habrá variantes en algunas posiciones y esto enriquecerá el tema conceptual que estamos buscando y encontrar el mejor equipo de la liga”.

Los cambios que hará Bodhert: “Vamos a tener variantes en la zona defensiva. Estará Scarpeta con Millán. Luego estará Harold Rivera, Yilmar (Velásquez), (Rubén) Manjarrés), (Ever) Valencia reemplazará a Jersson. Del resto se mantiene el 11”.

¿Un fichaje más? “Acá cabe otro delantero. Hoy no tenemos un nombre en mente. Los que quiero están con contrato, difícil. Estamos trabajando con lo que tenemos y es lo que más importa en este momento”.

Deportivo Cali: “Viene con un grupo de jugadores trabajando hace rato. Vimos el último compromiso del Cali empezó no tan bien, pero terminó muy bien. este será un equipo que va a arrollar. Santa Fe tiene lo suyo y espero un partido dinámico”.

Juveniles: “No he cumplido el mes. Si yo no me enfoco en este grupo, en hacer equipo, ustedes me van a matar. Los juveniles van a estar, pero hemos llamado 4 chicos que están con la Selección Bogotá y siempre están invitados. Déjenme que yo tome tiempo y siga evaluando. Al final vamos a decidir quiénes nos acompañarán en la liga”.

Hinchada: “Agradecido por el respaldo hacia el equipo. A pesar de que se sufrió siempre alentaron y al final se sumaron 3 puntos. Hay que hacer parte del proceso y no del resultado, que la hinchada está en las altas y bajas. Vamos a darla hasta el final”.