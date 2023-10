Independiente Santa Fe afrontaba la última fecha con la necesidad de ganar si quería avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores y estuvo a un par de minutos de lograrlo, pero solo puedo empatar 1-1 a la U de Chile con goles de Fernanda Pinilla en propia puerta y Rebeca Fernández. Esto sitúa al conjunto cardenal en la tercera posición del grupo B mientras que el conjunto Chileno queda líder del grupo. “Nunca se quiso reconocer nada”: Bodhert se fue contra Santa Fe por su salida del club.

La primera mitad estuvo disputada, Santa Fe pese a tener el balón no podía crear opciones claras de gol pese a generar la primera del partido, un tiro en el palo tras un remate de cabeza, el equipo Chileno salía con la ventaja en los puntos y no tenía apuro, le servía el empate que se rompió en el minuto 34, gracias a un autogol de Fernanda Pinilla, a quien la pelota le rebotó tras un tiro libre de costado y le cambió la dirección a la portera Campos. A partir de ahí, el conjunto capitalino cambió, tomó control total del encuentro y tuvo un par acciones para ampliar el marcador, pero no logró concretarlas.

En la parte complementaria el guion fue similar, la primera la tuvo el conjunto Cardenal con un tiro de Natalia Gaitán tras un rechazo dentro del área que la portera Campos rechazó. Santa Fe siguió intentando ampliar la diferencia, contrario a la primera mitad generó varias opciones de gol aprovechando los malos despejes de la defensa Chilena.

😱 ¡Una jugada desafortunada para Fernanda Pinilla! La jugadora de @udechilefem anotó en contra, abriendo el resultado para @LeonasSantaFe por la CONMEBOL #LibertadoresFEM. #LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/5kOgIEaZgg — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 12, 2023

La U por su parte, intentaba controlar al conjunto capitalino, ya que el resultado parcial le permitía la clasificación a la siguiente fase, de vez en cuanto el conjunto austral enviaba balones largos a sus delanteras y en los minutos finales del encuentro Rebeca Fernández le ganó la espalda Nancy Acosta y anotó el 1-1 final. Es la segunda vez que Santa Fe no puede clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores

La U de Chile será el rival de Atlético Nacional en la próxima Fase, mientras que Olimpia, quien fue segundo en el grupo B, jugará frente a Palmeiras.

