En entrevista con el diario español Mundo Deportivo, el directivo dio detalles de su situación y se mostró convencido de que si acabó cumpliendo tantos meses de detención, fue por haber sido el máximo dirigente del club catalán entre 2010 y 2014.

“Si no hubiera sido presidente del Barcelona, no habría ido a la cárcel. De eso no tengo la menor duda. Ni tampoco creo que nadie me hubiera investigado empresarialmente, ni espiado, ni hubiera tenido una persecución fiscal tan agresiva como la que aún sigo teniendo”, aseguró.

Además, relató jocosamente que se asustó apenas llegó a uno de los penales en los que estuvo recluido.

“Recuerdo que nos dieron cuatro preservativos y cuatro bolsitas con vaselina… Me preocupé un poquito… ja, ja, ja”.

Y concluyó afirmando que después de todo lo ocurrido se siente más querido: “La gente me expresa mucho cariño, y lo percibo como un cariño real, auténtico, como nunca antes me había pasado”.

Rosell estuvo todo el tiempo en prisión preventiva esperando su juicio y fue declarado inocente el 24 de abril de 2019.