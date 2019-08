Junto al pedalista antioqueño estarán: Tejay van Garderen, Hugh Carthy, Lawson Craddock, Mitch Docker, Logan Owen y los jóvenes ciclistas colombianos Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita.

Rigoberto Urán llega a la última grande de la temporada luego de realizar una destacada presentación en el Tour de Francia 2019, donde terminó en la séptima posición en la clasificación general.

“La Vuelta es una carrera hermosa. He ganado etapas ahí pero nunca he estado en el podio, esa es una gran motivación. He tenido muy pocos días de carrera y me sentí bien en el Tour. Así que veo una gran oportunidad este año, especialmente por el equipo fuerte que tenemos”, manifestó Urán en declaraciones publicadas por el EF Education First.

Cabe recordar que la ronda ibérica arrancará el próximo sábado 24 de agosto con una contrarreloj por equipos de 13,4 kilómetros, en las Salinas de Torrevieja.

Está es la nómina del EF:

We're five days out from @lavuelta, the final Grand Tour of the year. Check out our stellar eight-rider line-up that will be taking on the 3,300km route through Spain 🇪🇸(with brief detours to Andorra 🇦🇩 and France 🇫🇷

Hear from the team: https://t.co/Jshl832Q57#exploretheworld pic.twitter.com/KUCA0tCC3x

— EF Education First Pro Cycling (@EFprocycling) August 19, 2019