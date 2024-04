Rigoberto Urán es uno de los ciclistas más importantes del país, pues ha conseguido sobresalir por su talento en el mundo del ciclismo desde hace muchos años, trabajo que ha logrado con mucha dedicación y disciplina. Sin embargo, el antioqueño también ha ganado reconocimiento en todo el mundo, gracias a su carisma y particular forma de ser.

‘Rigo’, con su personalidad arrolladora, se ha ganado un espacio en los corazones de sus seguidores debido a ese buen sentido del humor y su enorme sonrisa capaz de superar cualquier problema en la vida.

Tras la novela que hizo RCN Televisión sobre su vida, para nadie es un secreto los esfuerzos que tuvo que hacer el oriundo de Urrao, Suroeste antioqueño, para conquistar a Michelle Durango, su esposa.

Al parecer sus actos románticos le dieron resultados al corredor, pues terminó formando una gran familia junto a su gran amor.

Es por esto que en las últimas horas, Urán compartió una serie de fotografías de los inicios de su relación con la empresaria antioqueña, en ellas se alcanza a ver la alegría que lo caracteriza y que en muchas oportunidades la bella mujer ha admirado.

En una de sus publicaciones Rigoberto Urán aprovechó para enviarle un particular consejo a quienes no son tan agraciados y están esperando la llegada de su media naranja: les pidió tener paciencia, pero, sobre todo, muy buena actitud. El deportista enfatizó que a él le funcionó esta estrategia.

Los internautas no tardaron en reaccionar a la recomendación del ciclista: “Dime que tienes labia, sin decir que tienes labia”, “pero se llevó la más linda del pueblo cuando no tenía nada esa es la que vale”, “esa es la mejor etapa que ha ganado en su vida hermano”, “cuando no había plata pero la hacía reír”, fueron algunos de los comentarios.