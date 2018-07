Un oro es la diferencia que se estableció este sábado entre México y Colombia en el medallero por países de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe tras el cierre de la tercera jornada que también marcó el ascenso de Venezuela sobre Cuba y le dio a El Salvador y Nicaragua sus primeras preseas en las justas.

Estos son los hombres y mujeres que brillaron este sábado por Colombia.

Johana Viveros

La patinadora sumó su segunda medalla de oro al ganar esta noche la prueba de los 10.000 metros de eliminación y afirmó que la esta fue “una noche mágica”.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar [Fotos] Colombia consigue 10 oros y lidera el medallero en Barranquilla 2018

Viveros se había impuesto minutos antes en la prueba de los 1.000 metros sprint, se mostró confiada en el papel de todo el equipo colombiano y señaló que la meta es lograr el primer puesto en este deporte.

¡Así fue el oro 🥇 de Johana Viveros 🇨🇴 en los 10.000 metros puntos eliminación! #PatinajeXSeñal pic.twitter.com/knWgeCBRi9 — Señal Deportes (@SenalDeportes) July 22, 2018

Álex Cujavante

El patinador barranquillero ganó el oro de los 10.000 metros de eliminación con 37 puntos sobre el mexicano Mike Páez Cuellar, quien obtuvo la plata al anotar 19 y el venezolano Julio Mirena se llevó el bronce con 13 puntos.

¡Así se vivió el triunfo de Alex Cujavante (@alcujavante) en los 10.000 metros puntos-eliminación del #PatinajeXSeñal! pic.twitter.com/37RcdSyIZC — Señal Deportes (@SenalDeportes) July 22, 2018

“Este es el mejor triunfo que he tenido en mi vida”, dijo el patinador colombiano en la pista bautizada en su honor en su ciudad natal.

Edwin Estrada Valecilla

El patinador ganó la medalla de oro en la prueba de los 1.000 metros sprint.

¡Así fue cómo Edwin Estrada ganó la medalla de oro 🥇en los 1.000 metros del #PatinajeXSeñal! pic.twitter.com/ftcC7tFD6w — Señal Deportes (@SenalDeportes) July 21, 2018

“Vamos con todo. Mañana es un nuevo día, ahora vienen las pruebas de fondo”, anticipó.

Isabella Arcila

El penúltimo oro de la jornada fue para la colombiana Isabella Arcila en los 100 metros dorso al parar el cronómetro en un minuto un segundo y 30 centésimas para romper el récord centroamericano que había establecido en Veracruz 2014 la mexicana María González (1:01.57).

¡Así fue el triunfo de Isabella Arcila en los 100 metros espalda! #NataciónXSeñal pic.twitter.com/qdMAMm1jEh — Señal Deportes (@SenalDeportes) July 22, 2018

Jorge Mario Murillo

En los 100 metros pecho hombre, ‘la Trucha’ paró el cronómetro en 1:00.37 para adjudicarse el oro y batir el récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que el mexicano Miguel Alejandro de Lara había conseguido en la serie de clasificación en la mañana (1:00.67).

¡Así fue el récord y título 🏆 centroamericano de Jorge Mario Murillo en los 100 metros pecho! #NataciónXSeñal Aquí puedes conocer más del nadador colombiano –> https://t.co/pI169oqVdX pic.twitter.com/RWBd2IzGdk — Señal Deportes (@SenalDeportes) July 22, 2018

“Venía como uno de los favoritos con mi tiempo de inscripción. No es mi mejor registro, pero sí es mi segunda marca después de Río 2016. Me quedo a unas 30 centésimas, así que solo me queda trabajar más fuerte”, declaró Murillo a periodistas.

Isaac Mateo Vélez

El taekwondista de 19 años le dio a Colombia una medalla de oro en la categoría de poomsae individual masculino.

Vélez obtuvo una puntuación de 7.195 y superó al mexicano Vaslav Ayala, quien fue plata con 7.050, y al nicaragüense Elián Ortega y el costarricense Ignacio Madrigal, que se llevaron los bronces al finalizar con 6.900 cada uno.

Karool Blanco

La levantadora de pesas colombiana ganó la medalla de oro en la prueba del arranque de la categoría de 58 kilogramos al alzar 93 kg, un kilo más que la mexicana Mónica Domínguez.

Así queda el medallero tras la tercera jornada de los Juegos: