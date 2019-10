Si Cúcuta derrota al América esta noche, Millonarios quedará automáticamente eliminado de los cuadrangulares finales del segundo semestre de la Liga Águila.

Luego de perder el clásico capitalino contra Santa Fe por 4 a 2, el equipo dirigido por Jorge Luis Pinto está en el décimo lugar de la tabla de posiciones, con 27 puntos, y todavía tiene una mínima posibilidad de clasificar a la siguiente fase. Para lograrlo, Millonarios tiene que golear por muchos goles al Rionegro, necesita que el Cúcuta no gane ninguno de los dos partidos que le quedan (contra América y Junior) y que el Tolima golee al Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

El panorama es complicado para los azules porque la diferencia de gol del Medellín, que está en el octavo puesto, es de +6, mientras que la de Millonarios es de -3. Entre bogotanos y paisas hay nueve goles de distancia.

La posible eliminación del equipo ‘embajador’ afecta directamente la continuidad de Jorge Luis Pinto en el equipo ya que el técnico, en el primer día en el que fue presentado como nuevo estratega de Millonarios, aseguró que si no clasificaba a los cuadrangulares en un torneo, se iría del club.

“Jamás nos puede pasar por la cabeza estar pensando que estamos llorando por entrar al octagonal. Nunca. El día que yo esté peleando por un octagonal y que, Dios me ampare, quede por fuera, del vestuario salgo para la calle, me voy y no vuelvo más”, declaró Pinto en noviembre del año pasado.

La clasificación a los cuadrangulares es la única opción que le queda a Millonarios para seguir peleando por clasificar a la Copa Libertadores y no perder la ventaja que cosechó en la reclasificación con sus 50 puntos del primer semestre.