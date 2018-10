Esa confesión que Jhon Jairo Velásquez le hizo al diario El Popular de Perú causó asombro en toda la prensa deportiva del continente. Por tal motivo, en la conferencia de prensa que ofreció este miércoles, a Ricardo Gareca se le preguntó por eso.

El argentino no se pronunció con enojo al respecto. Por lo contrario, Gareca recordó los buenos momentos que pasó en Colombia, como jugador del América de Cali entre 1985 y 1989, y como entrenador de un par de equipos en el fútbol colombiano.

“Bueno, son cosas que la verdad no tengo respuesta. Si yo tengo que hablar de Colombia, he pasado años sensacionales en mi vida. Pero esas son cosas que salen después de 25 años y que yo no tenía ni tengo ninguna clase de conocimiento”, aseguró Gareca ante los medios de comunicación.