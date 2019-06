green

Todo empezó cuando Diego Rueda, director del programa, pregunto: “¿En la mesa hay alguien hincha de Millonarios para hacerle una pregunta?”.

Acto seguido, Velásquez respondió: “Chemas es”. Sin embargo, Rueda aclaró: “Chemas es periodista, él ya no”.

Esta situación dio para que Gabriel Chemas Escandón desatará todo su malestar contra su compañera, a quien le echó en cara que ella es hincha de Nacional.

Acá, el regaño completo:

Chemas: No soy hincha, soy periodista. Pilar, te voy a hacer una recomendación.

Pilar: Ya me va a regañar.

Chemas: Cuando uno tiene la investidura de periodista, es de periodista. Que ahora me toque comentarle a Millonarios, no quiere decir que uno sea de Millonarios.

Pilar: Ay, Chemas, no seamos así, por favor.

Chemas: Los de Santa Fe se tocan y dicen que uno es de Millonarios. Y cuando uno le comenta a Santa Fe, los de Millonarios dicen que uno es de Santa Fe.

Pilar: Eso suena muy lindo, pero la realidad es otra.

Chemas: No señora. Cuando pasan esas pasiones juveniles lo terminan a uno codificando y la señorita, que sí es hincha de Nacional, lo deja a uno así.

Pilar: Yo no lo niego, lo digo con orgullo. Y cubro todos los equipos que me toque cubrir.

Chemas: Dígalo con orgullo, pero no en mi posición. Y a mí me saca de esa responsabilidad.

Pilar: Eso suena muy romántico, Chemas.

Después de la discusión, el conductor del programa prefirió cambiar de tema.